Активизировать вакцинацию населения против гриппа поручил Мамин

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Премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства поручил активизировать вакцинацию населения против гриппа и обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных с гриппом, передает zakon.kz.
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Аскар Мамин сообщил, что по коронавирусу эпидемиологическая ситуация улучшается.
Во всех регионах за месяц значительно снижен уровень заболеваемости. В «красной зоне» пока остаются города Алматы и Нур-Султан, а также Карагандинская, Павлодарская и Акмолинская области. Поэтому эпидемиологическую ситуацию нужно продолжать держать на постоянном контроле, вакцинацию продолжать, — сказал глава правительства.
По его данным, к этому часу первым компонентом вакцины против КВИ привито более 7,5 млн человек, вторым компонентом — 6,4 млн человек.
Премьер-министр также указал на необходимость принять профилактические и противоэпидемические меры по гриппу и другим респираторным инфекциям.
Для вакцинации населения против гриппа подготовлено 2,5 млн доз вакцин. Необходимо активизировать вакцинацию населения против гриппа и обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных с гриппом, — резюмировал Мамин.
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