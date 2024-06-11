Активнее откладывать деньги на будущую пенсию посоветовали казахстанцам

В будущем пожилых людей в Казахстане станет больше, а платить всем адекватные пенсии из госбюджета будет сложно. Накопления в ЕНПФ позволят пенсионерам жить достойно. Подробности читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

В Казахстане действует многоуровневая пенсионная система, включающая государственную пенсию и выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Средний размер выплат из ЕНПФ пока меньше, но в будущем они обеспечат адекватный доход пенсионерам. Население Казахстана стареет, и доля трудоспособных граждан уменьшается. Прогнозируется, что к 2050 году численность населения достигнет 26,3 млн человек, из которых каждый шестой будет старше 60 лет. Будущие пенсионеры не будут получать солидарную часть пенсии.

Накопительная система ЕНПФ более устойчива и поможет снизить нагрузку на бюджет, перераспределяя ответственность между государством, гражданами и работодателями.

В Казахстане действует многоуровневая пенсионная система: базовая и солидарная части государственной пенсии, а также выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Последняя часть положена гражданам, у которых есть накопления в фонде. Сейчас средний размер выплат из ЕНПФ значительно меньше государственной пенсии, однако в будущем именно выплаты за счет пенсионных накоплений дадут возможность казахстанцам получать адекватный доход, после выхода на заслуженный отдых. Как объяснили в Едином накопительном пенсионном фонде, население Казахстана постепенно стареет: увеличивается продолжительность жизни, а вместе с этим – и количество пожилых граждан.

Так, прогнозируется, что к 2050 году численность населения Казахстана достигнет 26,3 млн человек – и каждый шестой будет старше 60 лет. Примечательно, что на этом фоне уже сейчас уменьшается доля граждан трудоспособного возраста: если в 2012 году на каждого пенсионера приходилось порядка 7 работающих людей (7,7), то в 2023 году этот показатель снизился до 5,49. К 2050 году коэффициент, как считают в ООН и ЕНПФ, уменьшится до 4,0

Такая ситуация может привести к тому, что налоговых поступлений, из которых формируется государственная пенсия, станет не хватать на нормальное обеспечение пожилых граждан. Коэффициент потенциальной поддержки будет снижаться.

Стоит напомнить, что у будущих пенсионеров уже не будет солидарной части государственной пенсии, потому что она положена только тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года. При этом сохраняется базовая пенсия, размер которой зависит от трудового стажа. Также в 2024 году началось поэтапное введение нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). Его главная задача – заменить в будущем солидарную часть государственной пенсии для граждан, которым эти выплаты недоступны. Однако большая часть будущей пенсии будет зависеть от личных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ). Поэтому важную роль для казахстанцев играет накопительная пенсионная система, которая, как отмечают в ЕНПФ, является более устойчивой к демографическим и экономическим процессам развития.

Так, с зарплат всех официально трудоустроенных граждан работодатели платят пенсионные взносы. В будущем именно за счет этих средств казахстанцы и получат выплаты из пенсионного фонда. Кстати, граждане также могут осуществлять добровольные пенсионные взносы самостоятельно – благодаря им на пенсию можно будет выйти гораздо раньше.

Именно накопления в ЕНПФ помогут снизить нагрузку на государственный бюджет и повысить пенсии в будущем за счет перераспределения ответственности за пенсионное обеспечение между государством, гражданами и работодателями.

Другими словами, казахстанцам следует самостоятельно копить на свою будущую пенсию. В этом случае их финансовое положение не будет зависеть от других людей, налоговых поступлений и расчетных показателей, которые используются для определения размера госпенсии.

@Автор: Илья Манаев

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.