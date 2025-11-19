С начала 2025 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты перечислено 3 трлн 512,7 млрд тенге, из них на базовую пенсию — 1 трлн 137,2 млрд тенге, на солидарную — 2 трлн 375,5 млрд тенге. По состоянию на 1 ноября 2025 года в стране насчитывается 2 млн 516 тыс. пенсионеров.

Средний размер совокупной пенсии на 1 ноября составил 142 744 тенге, в том числе солидарной — 95 167 тенге, базовой — 47 577 тенге. С 1 января 2025 года базовая пенсия была повышена на 6,5% (в рамках прогнозной инфляции), солидарная — на 8,5% (с опережением инфляции на 2 п.п.).

По поручению Президента с 2023 года поэтапно повышаются пороги базовой пенсии: минимальная доводится до 70% от прожиточного минимума (ПМ), максимальная — до 120% ПМ. С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% ПМ и составляет 32 360 тенге, максимальный — с 105% до 110% ПМ (50 851 тенге).

Базовая пенсия назначается индивидуально с учётом стажа участия в пенсионной системе (действует с 1 июля 2018 года). В стаж включаются:

трудовой стаж, сформированный в солидарной системе до 1 января 1998 года;

периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Если в ЕНПФ за один месяц перечислялось несколько взносов, стаж зачитывается как один месяц.

Размер базовой пенсии при стаже участия 10 лет и менее (или при его отсутствии) равен 70% ПМ; далее за каждый год сверх 10 лет прибавляется по 2%. Пример: при стаже 20 лет — 90% ПМ; при 30 годах и более — 110% ПМ (действующий максимум на 2025 год).

Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода в предпенсионный период. Чем регулярнее и в полном объёме уплачиваются ОПВ, тем выше базовая составляющая при выходе на пенсию.