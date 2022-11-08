Акты ввода в эксплуатацию домов в Аулиеколе еще не подписаны

Сейчас специалисты занимаются разработкой проектно-сметной документации. Изначально, из-за сжатых сроков в проекте не предусмотрели систему канализации, поэтому подрядные организации установили временные септики за свой счет. Пока, состояние домов и улиц в новом микрорайоне будет контролировать районный акимат.

Буквально на прошлой неделе Аулиекольские дома для погорельцев были в центре внимания, через две недели после заселения новоселы оказались в воде. Как потом стало известно, в домах проектом не была предусмотрена система канализации. Руководитель управления строительства на брифинге отметил, что это произошло из-за максимально сжатых сроков строительства домов. Подрядные организации установили временные септики. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, для проведения индивидуальной канализации в домах.

«В данный момент проводится работу по анализу рынка по определению поставщика оборудования. Предлагается к установке пластиковые ёмкости, по рассчету емкость должна быть не менее трех кубов, но принято коллегиальное решение об установки не менее пяти кубов,пластиковых, герметичных, которые будут позволять исключать подтопление этих ёмкостей талыми водами из вне. В ёмкости будет скапливаться воды от самих домов, что позволит обеспечить минимизацию затрат жильцов в процессе эксплуатации»,- отмечает директор проектного института Денис Шилохвостов.

Назвать примерную стоимость проекта специалисты пока не могут, все будет известно после составления проектно-сметной документации. При этом отмечают, что ее проведением уже начнут заниматься в следующем году, как только потеплеет. Пока же ситуацию на улицах и во дворах будет контролировать районный акимат. На случай дождя или таяния снега местные власти обещают оперативно предоставлять спецтехнику для откачки воды.

«По временным септикам работа сегодня ведется в таком режиме: силами района, на балансе «Кушмурунская ТЭК» определена новая ассенизаторская машина, которая на постоянной основе производит откачку септиков. Заяка поступает от жителя, что септик заполнен, машина подъезжает — откачивает. До монтажа основной системы канализации. Работа будет в таком режиме»,- рассказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик Танжариков.

Из резерва правительства на строительство домов для погорельцев было потрачено 1 миллиард 665 миллионов тенге, то есть один дом обошёлся примерно в 18 миллионов. Напомним, дома построили за 1,5 месяца. Как отметил Берик Танжариков, акты ввода в эксплуатацию домов еще не подписаны. Так как в каждом доме иммеются какие-то дефекты, которые оперативно устраняют. Так, например, в одном из домов появилась трещина в стене, так как некачественна выполнена штукатурка.

«Подписание произойдет после полного устранения дефектов. На сегодняшний день дефекты определены, они вчерашним днем полностью устранены, поступляемые дефекты. Акт находится на стадии подписания, будет подписан после полного устранения всех дефектов»,- рассказал Танжариков.

Ключи от новых домов были вручены всем погорельцам. Сейчас новоселы заселяются и обустраивают свои дома. В каждый дом спонсоры выделили холодильники. Как отметил аким Аулиекольского района, каждая семья получила более пяти миллионов помощи на обустройство нового жилья.

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