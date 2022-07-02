Акула откусила руку и ногу туристке на курорте в Египте

Об этом 1 июля заявили в генконсульстве России в Хургаде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Акула напала на туристку из Австрии на египетском курорте Хургада.
Сообщается, что инцидент произошел в районе Сахль Хашиш.
«Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахль Хашиш, акула откусила ей руку и ногу», — рассказали в дипмиссии.
На снятых очевидцами кадрах видно, как пострадавшая старается доплыть до берега. Вода вокруг нее окрашена в бордовый цвет.
Туристку госпитализировали. Позже источник агентства сообщил, что женщина скончалась от ранений.
Из-за произошедшего от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей на три дня запретили купание, дайвинг, рыбалку и снорклинг.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные медицинские источники, погибшей гражданке Австрии было 68 лет. Она была замужем за египтянином и жила вместе с ним в этой стране.
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