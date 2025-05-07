На популярном пляже Коньяалты в Анталье отдыхающих застала врасплох акула, подплывшая к берегу. Неожиданное появление морского хищника вызвало панику среди горожан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал TGRT.
Некоторые отдыхающие пытались отогнать животное, бросая в него камни.
Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях: очевидцы активно делились видео и фото происходящего, обсуждая возможные причины появления акулы в прибрежной зоне. Пока официальных комментариев от властей или спасательных служб не поступало.
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