На популярном пляже Коньяалты в Анталье отдыхающих застала врасплох акула, подплывшая к берегу. Неожиданное появление морского хищника вызвало панику среди горожан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал TGRT.

Некоторые отдыхающие пытались отогнать животное, бросая в него камни.

Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях: очевидцы активно делились видео и фото происходящего, обсуждая возможные причины появления акулы в прибрежной зоне. Пока официальных комментариев от властей или спасательных служб не поступало.

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