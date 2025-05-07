USD 514.5 EUR 582.67 RUB 6.35

Акулу заметили у побережья в Турции

— Сегодня, 13:32
Изображение для новости: Акулу заметили у побережья в Турции

pixabay.com

На популярном пляже Коньяалты в Анталье отдыхающих застала врасплох акула, подплывшая к берегу. Неожиданное появление морского хищника вызвало панику среди горожан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал TGRT.

Некоторые отдыхающие пытались отогнать животное, бросая в него камни.

Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях: очевидцы активно делились видео и фото происходящего, обсуждая возможные причины появления акулы в прибрежной зоне. Пока официальных комментариев от властей или спасательных служб не поступало.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.