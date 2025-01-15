В Костанае состоялось расширенное совещание под председательством акима Костанайской области Кумара Аксакалова по итогам 2024 года.

Глава области сообщил, что в Костанайской области построят новые объекты. В 2025 году начнется строительство более 20 новых соцобъектов. Будет открыто семь школ. Построят пять детских садов.

«Я думаю, что до конца года мы это количество увеличим. Поскольку прибавятся частные детские сады. В этом году будет вестись строительство трёх поликлиник. Кроме того, будет открыт реабилитационный центр для детей. С проблемами опорно-двигательного аппарата. В сфере спорта завершится строительство шести ФОКов. Кроме того, принято решение — неоднократно на моё имя обращались люди с ограниченными возможностями, поэтому мы будем строить в Костанае спортивный центр для инвалидов. Реализацию данного проекта начнём уже в этом году», — сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В этом году также начнется строительство Дворца спорта в Костанае. Появится центр настольного тенниса

«Также очень важный будет проект — строительство аквапарка в Костанае. Старый аквапарк уже устарел, и на протяжении трёх или четырёх лет он не работает, поскольку, все несущие конструкции пришли в негодность, поэтому на месте старого аквапарка будет построен новый парк. Он станет центром притяжения отдыха наших детей области, горожан и гостей нашего региона», — отметил глава области.

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