Вот уже несколько лет здание аквапарка «Осьминог» закрыто. Еще в 2022 году имелось заключение о том, что объект для эксплуатации не пригоден. Об этом на совещании сообщил и аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Здание планировалось капитально отремонтировать, позже, рассматривали и другие варианты – реконструкция или расширение , а сейчас и вовсе замена на новое.



«Очень важный проект — это строительство нового аквапарка в Костанае. Вы знаете, что старый аквапарк устарел, и на протяжении 3-4 лет он не работает. Поскольку все несущие конструкции они уже все пришли в негодность. Поэтому на месте старого аквапарка будет построен новый, который станет центром притяжения для отдыха жителей города», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В областном управлении строительства отметили, что старое здание снесут, а на его месте по планам должно появиться новое. Сейчас проект находится на экспертизе. Также возле уже нового аквапарка появится и современный парк отдыха. О старте начала работ пока в ведомстве сказать не могут.

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