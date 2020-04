Александр Машкевич о сотрудничестве ERG с Китаем

Сотрудничество Eurasian Resources Group с Китаем долгие годы проходит весьма плодотворно. Учредитель ERG Александр Машкевич отметил, что много перспектив открылось с момента его участия в 15-м юбилейном форуме Boao Forum for Asia в 2016 году. Тогда бизнесмен провел переговоры с Ли Кэцяном — седьмым премьером Государственного Совета КНР.

К чему пришли глава Eurasian Resources Group и китайский политическим деятель? Как их знакомство повлияло на развитие ERG? Читайте в материале.

Eurasian Resources Group и Китай: долгие годы плодотворного сотрудничества

В 2016 году стали известны детали сотрудничества Eurasian Resources Group с Китаем. Александр Машкевич и Ли Кэцян обсудили этап дальнейших работ и назвали главные общие металлургические и инфраструктурные проекты. Всего три года назад Казахстан и Китай озвучили моменты, которые стоит решить, чтобы их работа была максимально продуктивна и уже в 2020 видно, что они пришли к очевидному успеху. Ведущая диверсифицированная компания ERG во главе с Машкевичем Александром Антоновичем совместно с правительством Китая разработали крупные инвестиционные проекты, что было реализовано для укрепления связей с Евразией. Одни из первых соглашений ERG и Китая были утверждены в рамках проекта “Один пояс и один путь” (предложение объединенных проектов “Экономического пояса Шелкового пути” и “Морского Шелкового пути XXI века”).

“Переговоры в 2016 году содействовали не только индустриализации, но и скорейшему развитию инфраструктуры. Вопросы, решенные с Ли Кэцяном, внесли существенный вклад не только в развитие ERG, но и всей Республики Казахстан. Долгие годы сотрудничества Китая и Казахстана не односторонние. Мы являемся взаимовыгодными сторонами, которые относятся друг к другу с большим уважением”, — отметил Александр Машкевич.

ERG несколько лет работает с китайскими деловыми партнерам по нескольким общим проектам. Так, первый из них посвящен энергоблокам ГРЭС — АО “Евроазиатская энергетическая корпорация”. Известно, что несколько лет производилась реконструкция Аксуской электрической станции. Самые существенные изменения были внесены во время капремонта восьмого энергоблока. Со слов казахстанского миллиардера, без сомнений была значительно повышена мощность ГРЭС.

Напомним, АО “Евроазиатская энергетическая корпорация” входит в Eurasian Resources Group. Усиленная работа над ГРЭС позволила обеспечить все потребности крупнейшего greenfieldproject в Республике Казахстан. В первую очередь речь идет о строительстве третьей очереди завода. Работа над ним в разы масштабировала мощности ERG.

Машкевич Александр Антонович не раз за плодотворное время сотрудничества упоминал о важности партнерства Eurasian Resources Group с NFC (китайская компания по строительству объектов цветной металлургии), Exim Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China и China Export and Credit Insurance Corporation.

“Сотрудничество с КНР всегда было важным. Китай нужен Казахстану ровно настолько же, насколько Казахстан нужен Китаю. Страны тесно сотрудничают в разных сферах, сюда даже входят технологии. Уже несколько лет по-настоящему кипит работа с Республики Казахстан с самыми лучшими финансовыми институтами КНР”, — добавил Александр Машкевич.

Машкевич Александр Антонович: стратегическое партнерство ERG с Китаем

Согласно данным от представителей ERG с 2019 года по 2020 год, партнерские отношения международной группы компаний с Китаем помогли создать нужные условия для полного внедрения Industry 4.0 на преимущественной части казахстанских предприятий.

“Каждый год сотрудничество с китайскими деловыми партнерами приводят наши компании к невероятным достижениям. Мы восхищаемся успехами Китайской Народной Республики, ставшей лидирующей экономикой в мире благодаря принятию ряда мудрых реформ и всегда радуемся плодотворному сотрудничеству”, — отметил казахстанский миллиардер Машкевич Александр Антонович.

Развитие КНР однозначно влияет на рост ERG. Возможности Группы благодаря Китаю практически безграничны. Один за одним заключаются контракты EPC, финансируются совместные проекты для многочисленных программ, производятся заключения договоров на долгосрочную перспективу, к примеру, поставку продукции Eurasian Resources Group.

Стоит отметить, что четверть общего объема сбыта казахстанской компании приходится на Китайскую Народную Республику. Китайские деловые партнеры Машкевича сделали большой массив работы, чтобы компания бизнесмена возглавила электромобильную революцию, а также стала ведущим двигателем спроса на кобальт, медь и прочие ресурсы.

