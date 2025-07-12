В Казахстане налоговые органы теперь получают всю информацию о смартфонах, планшетах и других устройствах, которые ввозятся в страну. Это стало возможно после утверждения правил обмена данными между Комитетом телекоммуникаций и Комитетом госдоходов, пишет digitalbusiness.kz
Кого касается?
Если человек или компания завозит в Казахстан телефон или планшет, эти данные автоматически фиксируются и передаются в налоговую. Это касается как официального импорта, так и случаев, когда устройство привозит частное лицо, например, в багаже после поездки за границу.
Как это работает?
Нововведение напрямую связано с регистрацией телефонов в Казахстане. При попытке зарегистрировать устройство в eGov, система будет сверяться с таможенной базой данных. Если сведения о легальном ввозе не подтвердятся — регистрацию могут отклонить. Проще говоря, «серые» телефоны (ввезенные в обход таможни) теперь проще отслеживать. А людям и компаниям, пытающимся обойти официальные процедуры, это может обернуться проблемами
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