Алексей Цой: Казахстан находится в «зеленой» зоне

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается неблагополучной во всем мире. В 220 странах мира зарегистрировано 84 млн случаев КВИ, из них умерло 1 млн 840 тысяч человек, что составляет 2,2%. Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой, сообщает корреспондент zakon.kz.
В Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано 156 934 больных с положительным результатом COVID-19 и 45 946 случаев с КВИ.
На сегодня процент выздоровевших увеличился до 87%, тогда как в июне-июле месяцах данный процент не превышал 60. Республика находится в зоне низкого риска — в «зеленой» зоне, — сказал министр здравоохранения.
В зоне высокого риска, или в «красной» зоне, осталась Атырауская область.
В «желтой» зоне, или зоне умеренного риска — шесть регионов: Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская области, города Нур-Султан, Алматы.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области