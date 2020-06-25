Алексей Цой назначен министром здравоохранения Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Назначить Цоя Алексея Владимировича министром здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в указе, опубликованном на сайте.

Ранее Мажилис согласовал его кандидатуру на пост главы Минздрава.

Елжан Биртанов, проходящий лечение от коронавируса, освобожден от должности министра.

С 22 июня Алексей Цой занимал должность первого вице-министра здравоохранения и исполнял обязанности министра.

14 июня бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом. Установлен диагноз — пневмония.

Алексей Владимирович Цой родился 2 апреля 1977 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса «Данекер», Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Проходил стажировку в Стэнфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.

Работал хирургом-эндоскопистом, старшим научным сотрудником Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущим научным сотрудником Центра внутренней медицины Национального научного медицинского центра, генеральным секретарем общественного объединения «Евроазиатское респираторное общество», директором Центра внедрения современных медицинских технологий Управления делами Президента, начальником Медицинского центра Управления делами Президента, главным врачом Городской больницы № 1 Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития, вице-министром здравоохранения.

С февраля 2019 года до настоящего времени руководил Медицинским центром Управления делами Президента.

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