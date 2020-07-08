Алексей Цой назвал аналоги препаратов «Цефтриаксон» и «Парацетамол»

Частные клиники привлекут к помощи медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказала вице-министр здравоохранения на брифинге в столице. По ее словам, переговоры с руководством клиник уже прошли, и те согласились предоставить свои больничные койки и реанимационные отделения. Кроме того, министр здравоохранения отметил, что дефицит лекарств в стране во многом связан с ажиотажным спросом на известные лекарства типа парацетамола или цефтриаксона. Но глава ведомства напомнил, что у этих препаратов есть такие же по составу и действию аналоги, сообщает alau.kz

Больше 46 тысяч медицинских работников Казахстана включены в борьбу с коронавирусом. По словам вице-министра здравоохранения, среди них даже интерны и старшекурсники, а теперь еще и зарубежные врачи. Только на этой неделе в страну прибыли медики из России. Но эта помощь казахстанским государственным врачам станет не единственной. На очереди поддержка от частных клиник.

«Было проведено большое совещание со всеми частными клиниками. Именно с теми клиниками, у которых имеется база, больничные койки, реанимационные отделения. Они охотно поддержали и сегодня будут заключать договора с фондом для осуществления помощи в оказании борьбы с коронавирусом»,- говорит вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

Медиков намерены поддержать не только пополнением кадрового состава, но и новыми надбавками. О них говорили на брифинге в столице. О сумме доплат информацию не озвучили, но известно, что они будут предназначены для медицинского персонала поликлиник. Правда, не для всех.

«Те врачи, которые работают с бессимптомными пациентами по КВИ – им надбавок на сегодняшний день не предусмотрено. Это считается не особо заразные пациенты и по алгоритму лечения к данным пациентам не нужно ходить, идти в очаг. Они только консультируются по телефону»,- сообщила Ажар Гиният.

Также в Казахстане начинают работать с новым российским препаратом от коронавируса «Авифавир». Он также должен появиться в розничной продаже. Сейчас в стране занимаются вопросом его поставки. Причем не только из России, но и из Японии, Индии и Турции. Там под другим международным названием «Фавипирави́р» существует схожий препарат. И теперь вопрос сводится к цене.

«Мы сейчас ведем анализ цен. Проводим переговоры с поставщиками, чтобы в ближайшее время данные препараты поступали в нашу стационарную сеть. И цены конечно сейчас определяются, потому что мы коммерческие предложения запрашиваем и определяем реальную стоимость препарата на рынке»,- сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Однако пока казахстанцев больше беспокоит не новый препарат, а те, которые им уже знакомы. В аптеках довольно трудно найти многие лекарства. В связи с этим сам министр здравоохранения заговорил об аналогах на рынке. К примеру, парацетамолосодержащими препаратами являются панадол или фервекс. Антибактериальное лекарство «цефтриаксон» заменяем препаратами Ротацеф или Медаксон. А среди аналогов Ингавирина можно найти Грипповир или Арпефлю.

Перечень представлен ниже:

Лекарство Аналог «Парацетамол» «Панадол», «Ингрипп», «Антифлю», «Антигриппин», «Тайлор», «Комбигрипп», «Максигриппин», «Неофлю», «Аскофен», «Фервекс» «Цефтриаксон» «Цефаксон», «Аксон», «Белацеф», «Севацеф», «Сертоцеф», «ЦЕФ-триаксон», «Ротацеф», «Медаксон», «Зибан», «Цефасон», «Рацифин» «Ингавирин» «Кагоцел», «Грипповир», «Панавир», «Арбидол», «Амиксин», «Тамифлю», «Римантадин», «Флустоп», «Номидес», «Арпефлю»

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