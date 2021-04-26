Алексей Цой в прямом эфире вакцинировался QAZVAC

26 апреля в Казахстане стартовала вакцинация казахстанской вакциной QazVac. Одним из первых прививку получил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

После получения вакцины глава Минздрава находился под наблюдением 30 минут.

Вторую дозу министр получит через 21 день, то есть 16 мая.

Напомним, вакцина была произведена на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Казахстана. Первые 50 тыс. доз отечественной вакцины уже отправлены в регионы.

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