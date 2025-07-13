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«Алемпей» поможет. Власти Костаная рассказали о планах на городские маршруты

— Сегодня, 11:33
Изображение для новости: «Алемпей» поможет. Власти Костаная рассказали о планах на городские маршруты

Фото - Пресс-служба губернатора Пермского края newsko.ru

С ростом численности населения, увеличением количества частного автотранспорта и нагрузкой на дорожную инфраструктуру, возникает необходимость дальнейшей модернизации системы пассажирских перевозок. Об этом сообщил заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов. 

Как он сообщил, в соответствии с положениями бюджетного кодекса, при субсидировании социально значимых перевозок необходимо строгое соблюдение принципов рационального и эффективного использования бюджетных средств.

«При акимате города Костаная создана тарифная комиссия, на заседаниях которой на регулярной основе рассматриваются пассажиропоток, заполняемость и регулярность маршрутов на основании данных, представленных оператором ЭСОП ТОО «Алемпей». По результатам анализа выявляется необходимость проведения поэтапной работы по корректировке схем и расписаний движения, направленной на снижение дублирования маршрутов и более рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на субсидирование», — отметил замакима.

Работа комиссии осуществляется с участием представителей общественного совета, ассоциации перевозчиков, депутатов городского и областного маслихатов и других заинтересованных сторон.

В данный момент ведется работа по заключению соглашения с ТОО «Алемпей» на оказание услуг диспетчерской службы, для дальнейшего рассмотрения оптимизации либо пересмотра направлений движения маршрутов.



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