Алихан Смаилов раскритиковал работу акимов в регионах

Премьер-министр Алихан Смаилов раскритиковал акиматы областей за отставание от плана по привлечению иностранных инвестиций, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт главы правительства.

На заседании вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров доложил, что объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 15,1 триллиона тенге — 94,2 процента от годового плана, что на 7,9 процента больше по сравнению с 2021 годом. Рост отмечается в таких сферах, как операции с недвижимостью, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и складирование.

Среди центральных госорганов годовой план выполнили министерства науки и высшего образования (121,8 процента), здравоохранения (103,5 процента), просвещения (102,3 процента). Наименьшие показатели отмечаются у министерств экологии и природных ресурсов (79,4 процента), культуры и спорта (72,5 процента).

Аутсайдерами среди регионов являются Улытауская (75,6 процента), Атырауская (84,2 процента) и Жамбылская (86,5 процента) области. Основными причинами недостижения целевых индикаторов стали затягивание процедур выдачи земельных участков и технических условий, неготовность необходимой инфраструктуры, а также влияние геополитической ситуации.

Премьер-министр подчеркнул, что реализация пяти крупных проектов в Улытауской области на сумму 27,1 миллиарда тенге была фактически сорвана.

«Недостающая сумма по инвестициям в основной капитал в регионе превышает 50 миллиардов тенге. Этот пробел акимат должен был восполнить за счет новых проектов. Используя имеющийся потенциал области, необходимо было организовать привлечение дополнительных инвестиций и своевременное решение возникающих проблем», — сказал Алихан Смаилов.

Глава правительства отметил, что огромный потенциал и резервы региона не были полностью задействованы и в Атырауской области.

«Более 60 процентов инвестиций осуществлены в рамках крупных проектов Тенгизшевройл и KPI. Вместе с тем недостижение индикатора руководство области связывает со снижением объемов инвестиций именно по вышеуказанным проектам. Акимату следовало заранее начать поиск дополнительных источников роста, зная об окончании сроков их реализации», — указал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также обратил внимание, что треть вложенных инвестиций в Жамбылской области сформирована за счет бюджетных средств.

«Налицо затягивание акиматом реализации ряда значимых проектов, среди которых производство кальцинированной соды и завод по выпуску минеральных удобрений. Руководству региона необходимо активизировать работу по наращиванию объемов новых инвестиций», — подчеркнул он.

В целом Алихан Смаилов подверг критике работу акиматов областей, отстающих в вопросе привлечения инвестиций.

«Некоторые акимы говорят, что рост инвестиций составил 1-2 процента, пытаясь выдать это за какое-то достижение. Но это не лучшие показатели, а признак отсутствия системной работы. По итогам прошлого года по республике мы достигли роста в 8 процентов. Глава государства поставил задачу увеличить уровень инвестиций в основной капитал к ВВП до 25 процента к 2025 году. Это значит, что темпы должны быть выше 10 процента ежегодно», — сказал он.

Смаилов отметил необходимость подтянуть работу по привлечению инвестиций в указанных направлениях, в том числе активизировать действия по нереализованным крупным проектам. По его словам, это касается также министерств культуры и спорта, экологии и природных ресурсов.

Говоря о привлечении прямых иностранных инвестиций, заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров доложил, что их приток по итогам 9 месяцев 2022 года составил 22,1 миллиарда долларов, что на 17,8 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. В частности, обеспечен ввод в эксплуатацию 46 инвестпроектов с иностранным участием в таких отраслях, как машиностроение, возобновляемая энергетика, ГМК, металлургия, АПК и другие.

В ТОП-10 стран-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Турция.

Премьер-министр отметил, что в 2023 году стоит задача привлечь в экономику не менее 24,4 миллиарда долларов иностранных инвестиций, для чего со стороны правительства созданы все необходимые условия.

«Министерству иностранных дел совместно с нацкомпанией Kazakh Invest и регионами следует провести проактивную работу в данном направлении. Для достижения намеченных показателей также следует усилить взаимодействие с казахстанскими загранучреждениями», — указал он.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов отметил, что главам регионов и министрам нужно учесть все замечания и принять меры по исправлению упущений прошлого года.

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