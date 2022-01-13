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Алия Назарбаева написала о событиях в Алматы

Фото:instagram.com/aliya_nazarbayeva_official

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Алия Назарбаева — дочь Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — опубликовала на своей странице в Facebook пост о прошедших беспорядках в стране, передает Tengrinews.kz.

Назарбаева подчеркнула, что трагические события в Казахстане переживает с тяжелым сердцем.

«Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время. Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», — написала Алия Назарбаева.

Казахстану она пожелала мира и процветания, а казахстанцам — благополучия и здоровья.

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