Алиментщика арестовали в Костанайской области

Житель Камыстинского района С. является злостным неплательщиком алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Сумма задолженности составила более 5 миллионов тенге.

В суде правонарушитель вину признал по части 1 статьи 669 КоАП «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа».

Судом должник признан виновным с назначением административного взыскания в виде 3 суток ареста.

Постановление не вступило в законную силу.

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