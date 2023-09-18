Алиментщика арестовали в Костанайской области

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Житель Камыстинского района С. является злостным неплательщиком алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Сумма задолженности составила более 5 миллионов тенге.
В суде правонарушитель вину признал по части 1 статьи 669 КоАП «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа».
Судом должник признан виновным с назначением административного взыскания в виде 3 суток ареста.
Постановление не вступило в законную силу.