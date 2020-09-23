Альянс женских сил появился в Костанайской области

В Костанайской области появилось представительство казахстанского Альянса женских сил. Его участницы хотят объединить, как можно больше женщин в регионе. Так организация получит возможность не только помогать им в трудных жизненных обстоятельствах, но и поддерживать в продвижении на руководящие должности, передает alau.kz

В Казахстане женщин проживает больше, чем мужчин на целых 750 тысяч человек. Но вот сами дамы полагают, что такое численное превосходство не слишком помогает им в обычной жизни. Женщины хотят принимать важные для страны и региона решения и потому стремятся во власть.

«Ассоциация деловых женщин Казахстана выступила с предложением объединиться всем женским неправительственным организациям, а у нас в республике их около 30, в Альянс женских сил. И всем вместе работать над тем, чтобы женщин стало как можно больше на уровне принятия решений»,- рассказала Римма Бектурганова, председатель Альянса женских сил Костанайской области.

Альянс женских сил появился в Казахстане еще в прошлом году. Но вот его представительство в Костанайской области создано только теперь. Те, кто уже оказался в числе первых участниц регионального альянса, успели поставить перед собой новые задачи. Они намерены заниматься экономическим продвижением женщин, выдвижением их на значимые посты, а также бороться за защиту их прав и здоровья.

«Сейчас мы приступили к созданию гендерных центров, потому что в условиях пандемии обострилась ситуация с бытовым насилием. Жертв бытового насилия, как женщин, так и детей стало очень много, и этими проблемами займутся гендерные центры»,- сообщила Римма Бектурганова.

Пока подобные центры лишь разрабатываются. Но помочь в решении бытовых трудностей женщинам предлагают уже сейчас.

«Мы готовы оказать любую помощь женщине, которая нуждается в помощи, которая осталась в трудной жизненной ситуации. У нас в альянсе женских сил есть компетентные специалисты, юристы, психологи»,- сказала Несебели Басенова, член правления Альянса женский сил Костанайской области.

Обратиться в костанайский Альянс женских сил можно по телефону: 28-29-65 и адресу: ул. Л. Беды, д. 237/2.

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