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Алма Дощанова — Депутаты

COVID-2019 в Казахстане

12067 - зарегистрированно

6240 - выздоровевших

48 - летальных случаев

191(+7) - в Костанайской области

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