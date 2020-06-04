Алма Дощанова — Депутаты

COVID-2019 в Казахстане
12067 - зарегистрированно
6240 - выздоровевших
48 - летальных случаев
191(+7) - в Костанайской области
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