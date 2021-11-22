Алматинка с тремя детьми выбросилась с девятого этажа. Очевидцы рассказали о трагедии

Алматинка с тремя детьми выбросилась с девятого этажа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на городской Департамент полиции.

По данным пресс-службы, трагедия произошла в одном из многоквартирных домов микрорайона Жетысу. Из окна девятого этажа выбросилась 28-летняя женщина с тремя малолетними детьми 2015, 2016 и 2019 годов рождения.

«Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи. В настоящее время с целью расследования причины и других обстоятельств трагедии в ДП Алматы создана следственно-оперативная группа», — сообщили в полиции.

О трагедии в Алматы, когда из окна девятого этажа выбросились мать и трое маленьких детей, рассказал очевидец, передает informburo.kz

«Слышу звуки. Девушка кричит с восьмого этажа: «Вы что делаете, что кидаете». Девушка подбежала, начала кричать, мужик подбежал и я за ним подбегаю и это всё вижу», – рассказал очевидец, представившийся Владимиром.

По его словам, было много крови, женщина и дети лежали лицом вниз.

«Дети лежат, маленький ребёнок дышит, я говорю: вызывайте «скорую». Все начали набирать «скорую». «Скорая» приехала. Потом я ушёл. Самого момента падения не видел, зрение плохое, заметил только, как что-то пролетает», – рассказал Владимир.

Он добавил, что обычно видел эту молодую женщину во дворе, когда она гуляла с детьми на площадке. По словам очевидца, семья снимала в доме однокомнатную квартиру.

«Что могло заставить молодую женщину пойти на такой шаг? Я думаю, безденежье, что детей кормить нечем. И муж бездельник, который её обижал и унижал. Вот, думаю, две причины, – предположила рыдающая жительница соседнего дома по имени Кулихан.

Ещё один очевидец – жительница дома, где произошло несчастье, рассказала МИА «Казинформ», что сначала женщина выбросила своих детей, а после прыгнула из окна за ними следом сама.