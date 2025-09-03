Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек направил запрос премьер-министру, генпрокурору и акиму Алматы. Он предложил запретить засыпку и отсыпку логов, проверить законность выделения земельных участков и изменения их целевого назначения в предгорьях Алматы.

«Были выявлены шокирующие факты незаконной срезки горных массивов, несанкционированные засыпки рек и логов, а также массовые застройки всего предгорья Заилийского Алатау. Засыпаются природные лога с густой растительностью и реки. В условиях бездействия госорганов в верхней части Алматы практически не осталось природных логов, которые не были бы засыпаны для будущих элитных таунхаусов и коттеджей. В случае таяния ледников и мореных озер Алматы ждет огромная катастрофа. Под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, возведенных в логах. Лично мной в ходе рейдов установлены факты засыпки 12 логов, которые являются естественным руслом для талых вод. Думаете, что сможете обмануть природу и переписать ее законы? (тут заминка он оговаривается, дважды читает уюрать) Необходимо ввести запрет на засыпку и строительство на логах, предоставление таких участков, ввод в эксплуатацию и регистрация домов, расположенных на засыпанных логах. Для строительства коттеджных зон и элитных таунхаусов срезаются горные хребты и массивы на предгорьях Алатау, оставляя после себя уничтоженное пространство», — эмоционально высказался депутат.

По словам мажилисмена, необходимо установить запрет на засыпку и застройку логов. Он подчеркнул, что ради возведения элитных коттеджей нередко срезаются горные хребты, а действующие ограничения при этом не соблюдаются.

