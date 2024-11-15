Доехать станет проще: в Казахстане ремонтируют 11 тысяч километров дорог

В Казахстане продолжается модернизация транспортной инфраструктуры для развития внутреннего и въездного туризма. Вопрос рассмотрели на заседании Правительства.
Как сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, в этом году дорожными работами охвачено 11 тысяч километров автомобильных дорог общего пользования. В число приоритетных направлений вошли маршруты к туристическим зонам Рахмановские ключи, Кендерли, Баянаул, Зеренда и Кольсай.
По словам министра, завершение реконструкции трассы Алматы – Усть-Каменогорск уже позволило сократить время в пути на 4–5 часов.
До июля обновят вокзалы и увеличат число пассажирских мест
До 1 июля планируется завершить модернизацию железнодорожных вокзалов в Кокшетау, Боровом, Конаеве, Балхаше и ряде других городов.
Также для повышения транспортной доступности закуплен 191 новый пассажирский вагон. В летний период дополнительно запустят 15 маршрутов, что позволит создать более 400 тысяч дополнительных пассажирских мест.
В Казахстане строят новые туристические аэропорты
По поручению Президента ведется строительство аэропортов в туристических зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. Одновременно восстанавливается аэропорт Аркалыка и начинается модернизация терминала в Урджаре.
Как отметил Нурлан Сауранбаев, особое внимание уделяется развитию внутренних авиаперевозок.
«Внутренние авиарейсы имеют большое значение для укрепления связей между регионами. В летний сезон выполняются рейсы по субсидируемым авиамаршрутам в основные туристические направления: на Алаколь, Балхаш, Туркестан, Бурабай и Каспийское море. В летний период по указанным направлениям выполняется 45 рейсов в неделю», — подчеркнул министр.
На популярные курорты выполняют 45 рейсов в неделю
В Правительстве отмечают, что модернизация дорог, железнодорожной инфраструктуры и аэропортов позволит сделать туристические объекты более доступными как для казахстанцев, так и для иностранных гостей.
Развитие транспортной сети является одной из ключевых задач для увеличения туристического потока и повышения привлекательности регионов страны.
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