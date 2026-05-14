«Сегодня шарики, завтра шашлыки»: аким высказался о торговле в Триатлон-парке





В Триатлон-парке Костаная не должно быть стихийной торговли и самовольного размещения торговых точек. Об этом заявил аким города Марат Жундубаев во время совещания.

По его словам, парк создавался прежде всего как спортивное пространство для отдыха и занятий физической культурой, поэтому превращать его в торговую площадку власти не намерены.

«В Триатлон-парке у нас начинается: заходят туда, шарики продают. Начинаем с шариков, потом начнем там торговать вещами и так далее. Я сказал, у нас там есть полиция, самокаты купили, там никакой незаконной торговли не должно быть. Строго отведенные места у нас есть под напитки, под мороженое, под кафе, открытый кинотеатр. Мы сделали там все в рамках того, что достаточно. Это спортивный все-таки парк. Там не должно быть барахолки», — подчеркнул Марат Жундубаев.

Глава города отметил, что бесконтрольная торговля может привести к появлению целых торговых рядов и изменению концепции общественного пространства.

«Вот так оставите — там появятся торговые ряды, потом шатры, потом, не заметишь, шашлыки, пиво и так далее. Понятно, да? Вот за это буду строго спрашивать!» — заявил аким Костаная.

По словам Марата Жундубаева, контроль за соблюдением порядка на территории Триатлон-парка будет усилен.

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