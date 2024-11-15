Землю возле костанайской ждбольницы передадут городу





В Костанае продолжается работа по изъятию земельных участков для государственных нужд. Такой механизм власти используют для реализации инфраструктурных проектов. Одним из примеров стала улица Шевченко, где после выкупа территории бывшего рынка «Салтанат» появилась новая дорожная артерия.

По аналогичному принципу планируется благоустроить территорию возле Железнодорожной больницы. По словам акима Костаная Марата Жундубаева, с собственниками земельных участков уже удалось достичь договоренности.

«Там в начале был вопрос о компенсации. Договорились так: они нам передают землю примерно 0,5 гектара, а мы в этом году обязательно сделаем тротуар для жителей, при необходимости добавим освещение и увеличим количество парковочных мест. Это будет городская территория. Выигрывают здесь самое главное жители и сама больница. Будет и парковка, и тротуар, и самое главное — безопасность», — отметил Марат Жундубаев.

После передачи земельного участка городские власти планируют обустроить здесь пешеходную инфраструктуру, организовать дополнительные парковочные места и улучшить освещение территории.

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