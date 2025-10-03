Амнистия в честь 30-летия Конституции в Казахстане завершена, сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, передает агентство КазТАГ.

«Мы закончили эту работу. (…) На свободу вышли не только те, кто находился под стражей. Амнистия была распространена и на тех лиц, которые были в орбите уголовного преследования за преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести без материального ущерба», — сказал Адилов в кулуарах мажилиса.

При этом заместитель министра внутренних дел подчеркнул, что за всеми лицами, освободившимися из-под стражи, осуществляется пробационный контроль, который возложен на административную полицию.

"Письмо учителю" - прием писем завершен В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...