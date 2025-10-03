Амнистия в честь 30-летия Конституции в Казахстане завершена, сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, передает агентство КазТАГ.
«Мы закончили эту работу. (…) На свободу вышли не только те, кто находился под стражей. Амнистия была распространена и на тех лиц, которые были в орбите уголовного преследования за преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести без материального ущерба», — сказал Адилов в кулуарах мажилиса.
При этом заместитель министра внутренних дел подчеркнул, что за всеми лицами, освободившимися из-под стражи, осуществляется пробационный контроль, который возложен на административную полицию.
Спортзалы есть, а тренеров нет. В управлении спорта рассказали, где не хватает специалистов
"Письмо учителю" - прием писем завершен
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.