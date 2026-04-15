Погода с сюрпризом: прогноз от костанайских синоптиков

В Костанайской области ожидается переменчивая погода. На юге региона прогнозируются осадки в виде дождя и снега, возможен гололёд.
На севере и востоке области местами ожидается туман.
Усиление ветра
Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 9–14 м/с. В западных и южных районах порывы могут достигать 15–20 м/с.
Температура по области
Ночью температура воздуха составит от -1 до -6 °C, на юге — до +2 °C.
Днём столбики термометров поднимутся до +3…+8 °C, на крайнем юге области — до +11 °C.
Погода в Костанае
В областном центре ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер северо-восточный 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью составит -1…-3 °C, днём — +6…+8 °C.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.