Погода с сюрпризом: прогноз от костанайских синоптиков

— Сегодня, 18:13
В Костанайской области ожидается переменчивая погода. На юге региона прогнозируются осадки в виде дождя и снега, возможен гололёд.

На севере и востоке области местами ожидается туман.

Усиление ветра

Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 9–14 м/с. В западных и южных районах порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура по области

Ночью температура воздуха составит от -1 до -6 °C, на юге — до +2 °C.
Днём столбики термометров поднимутся до +3…+8 °C, на крайнем юге области — до +11 °C.

Погода в Костанае

В областном центре ожидается переменная облачность без осадков.

Ветер северо-восточный 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью составит -1…-3 °C, днём — +6…+8 °C.



