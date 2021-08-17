«Амнистию» купленных паспортов вакцинации инициируют в Казахстане

Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане «Ел үшінегілемін» получает обратную связь, что некоторые наши сограждане имеют паспорта вакцинации без проведения самой процедуры. Другие признаются, что самостоятельно купили паспорта по причине нехватки информации о вакцинах от COVID-19 и страха перед ними. К сожалению, имеют место позорные проявления коррупции — продажа фальшивых паспортов вакцинации и медотводов. Заведено более 60 уголовных дел за фальсификацию документов о получении прививки.

Многие граждане в процессе изучения информации о доступных вакцинах, а также из-за роста тяжелых и летальных случаев коронавируса в своём окружении поняли, что заблуждались, и хотели бы получить реальную иммунизацию через вакцинацию. Однако, они не могут этого сделать, так как уже зафиксированы в базе данных как вакцинированные. Люди остаются с высокими рисками заболеть COVID-19 в тяжелой форме.

Гражданский штаб считает, что негуманно оставлять человека один на один с этой проблемой, несмотря на его прошлые заблуждения, и предлагает провести своего рода амнистию для таких граждан. Казахстанец, который ранее купил паспорт вакцинации и хочет исправить эту ошибку, должен иметь возможность прийти в прививочный пункт и получить доступную вакцину. Он не должен быть за это наказан. Однако, для обеспечения принципа справедливости в этом случае вакцинация должна быть платной услугой.

По мнению Гражданского штаба, основная борьба государства должна быть направлена на людей, которые продают паспорта и уничтожают вакцины, а также дают ложные медотводы. Обычных граждан следует убеждать в необходимости вакцинации и предоставлять им всю необходимую информацию.

«Мы призываем всех, кто по каким-либо причинам получил паспорт вакцинации без самой полной процедуры вакцинации прийти в поликлиники и сделать себе любую из имеющихся в наличии вакцин. Важно понять, что вы это сделаете для сохранения своего здоровья и жизни, и безопасности ваших близких. Без вакцины вы не защищены от самых тяжелых последствий коронавируса, включая смерть» — призвал Вячеслав Локшин, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, академик РАМТ, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, один из лидеров-экспертов Гражданского штаба.

Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане предлагает Правительству Казахстана в рамках Межведомственной Комиссии по нераспространению коронавируса создать рабочую группу по выработке механизма амнистии, и готов стать площадкой для сбора мнений среди экспертного сообщества и нахождения оптимальных решений в сложившейся ситуации.

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