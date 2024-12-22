Выгодно ли сегодня покупать квартиру под сдачу в аренду? Krisha.kz выяснила, за сколько лет окупится недвижимость и в каких городах Казахстана это произойдёт быстрее.

За сколько лет аренды окупится квартира

Для расчёта взяли среднюю стоимость квартир на вторичном рынке и цены на аренду в разных городах Казахстана. В качестве примера использовали самую популярную арендную недвижимость — однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м.

Где выгоднее всего сдавать жильё

Средний срок окупаемости в Казахстане, по данным аналитиков Krisha.kz, составляет 9 лет и 6 месяцев. Именно столько времени нужно, чтобы арендные платежи перекрыли вложенные в недвижимость деньги.

Наиболее выгодна покупка квартиры для сдачи в аренду в Кокшетау.

Здесь самый короткий срок окупаемости — 8 лет.

На втором месте — Актобе: 8 лет и 7 месяцев;

На третьем — Костанай: 8 лет и 9 месяцев.

Самый длительный срок окупаемости в Актау — 11 лет и 9 месяцев.

Также среди городов с самой долгой окупаемостью:

Актау — 11 лет и 9 месяцев;

Шымкент — 11 лет и 3 месяца;

Алматы — 10 лет и 7 месяцев.

Окупаемость квартир в городах Казахстана Город Окупаемость (лет) Астана 9.3 Алматы 10.7 Актобе 8.7 Актау 11.9 Атырау 9.6 Караганда 9.3 Кокшетау 8.0 Костанай 8.9 Павлодар 9.7 Петропавловск 10.1 Уральск 9.0 Усть-Каменогорск 9.5 Шымкент 11.3

Кокшетау, Актобе и Костанай — лучшие города для инвестиций в арендуемую недвижимость благодаря короткому сроку окупаемости.

— лучшие города для инвестиций в арендуемую недвижимость благодаря короткому сроку окупаемости. Наименее выгодные города — Актау, Шымкент и Алматы, где срок окупаемости превышает 10 лет.

Похожий расчёт Krisha.kz делала ровно два года назад, в ноябре 2022 года. Тогда, кстати, городом с самой быстрой окупаемостью был Уральск. При этом минимальный срок был ровно таким же, как и сейчас, — 8 лет. Максимальный — 13 лет и 7 месяцев в Шымкенте.

Средний показатель по стране тогда составлял 9 лет и 7 месяцев, против сегодняшних 9 лет и 6 месяцев.

В целом за последние два года ситуация практически не изменилась.

Выгодно ли сдавать квартиру в аренду

Многие считают, что инвестировать в недвижимость в Казахстане невыгодно: доходность аренды составляет около 10 % в год, тогда как депозиты приносят до 15 %.

Однако если учитывать рост цен на квартиры и аренду, а также инфляцию, такой инструмент инвестиций остаётся актуальным. Его выбирают не столько ради высокой прибыли, сколько для сохранения своих денег.

Риски при сдаче квартиры

При сдаче жилья в аренду существуют риски, которые важно учитывать:

Простой квартиры в отсутствие арендаторов.

Расходы на ремонт: арендаторы могут повредить имущество, что потребует регулярных вложений.

Уплата налогов.

Неоплаченная аренда: арендатор может оставить долг и съехать.

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