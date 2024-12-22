Выгодно ли сегодня покупать квартиру под сдачу в аренду? Krisha.kz выяснила, за сколько лет окупится недвижимость и в каких городах Казахстана это произойдёт быстрее.
За сколько лет аренды окупится квартира
Для расчёта взяли среднюю стоимость квартир на вторичном рынке и цены на аренду в разных городах Казахстана. В качестве примера использовали самую популярную арендную недвижимость — однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м.
Где выгоднее всего сдавать жильё
Средний срок окупаемости в Казахстане, по данным аналитиков Krisha.kz, составляет 9 лет и 6 месяцев. Именно столько времени нужно, чтобы арендные платежи перекрыли вложенные в недвижимость деньги.
Наиболее выгодна покупка квартиры для сдачи в аренду в Кокшетау.
Здесь самый короткий срок окупаемости — 8 лет.
На втором месте — Актобе: 8 лет и 7 месяцев;
На третьем — Костанай: 8 лет и 9 месяцев.
Самый длительный срок окупаемости в Актау — 11 лет и 9 месяцев.
Также среди городов с самой долгой окупаемостью:
- Актау — 11 лет и 9 месяцев;
- Шымкент — 11 лет и 3 месяца;
- Алматы — 10 лет и 7 месяцев.
|Город
|Окупаемость (лет)
|Астана
|9.3
|Алматы
|10.7
|Актобе
|8.7
|Актау
|11.9
|Атырау
|9.6
|Караганда
|9.3
|Кокшетау
|8.0
|Костанай
|8.9
|Павлодар
|9.7
|Петропавловск
|10.1
|Уральск
|9.0
|Усть-Каменогорск
|9.5
|Шымкент
|11.3
- Кокшетау, Актобе и Костанай — лучшие города для инвестиций в арендуемую недвижимость благодаря короткому сроку окупаемости.
- Наименее выгодные города — Актау, Шымкент и Алматы, где срок окупаемости превышает 10 лет.
Похожий расчёт Krisha.kz делала ровно два года назад, в ноябре 2022 года. Тогда, кстати, городом с самой быстрой окупаемостью был Уральск. При этом минимальный срок был ровно таким же, как и сейчас, — 8 лет. Максимальный — 13 лет и 7 месяцев в Шымкенте.
Средний показатель по стране тогда составлял 9 лет и 7 месяцев, против сегодняшних 9 лет и 6 месяцев.
В целом за последние два года ситуация практически не изменилась.
Выгодно ли сдавать квартиру в аренду
Многие считают, что инвестировать в недвижимость в Казахстане невыгодно: доходность аренды составляет около 10 % в год, тогда как депозиты приносят до 15 %.
Однако если учитывать рост цен на квартиры и аренду, а также инфляцию, такой инструмент инвестиций остаётся актуальным. Его выбирают не столько ради высокой прибыли, сколько для сохранения своих денег.
Риски при сдаче квартиры
При сдаче жилья в аренду существуют риски, которые важно учитывать:
- Простой квартиры в отсутствие арендаторов.
- Расходы на ремонт: арендаторы могут повредить имущество, что потребует регулярных вложений.
- Уплата налогов.
- Неоплаченная аренда: арендатор может оставить долг и съехать.