Анализы и УЗИ без статуса ОСМС: что предлагают изменить в поликлиниках Казахстана





Министерство здравоохранения подготовило проект поправок в Стандарт организации оказания первичной медико-санитарной помощи в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, с января 2027 года при первичном обращении в поликлинику казахстанцы смогут получать предусмотренные перечнем базовые медицинские услуги независимо от наличия статуса застрахованного в системе ОСМС.

В перечень входят общие анализы крови и мочи, измерение артериального давления и основных показателей состояния здоровья, ЭКГ, пульсоксиметрия, флюорография, отдельные функциональные исследования, а также УЗИ органов брюшной полости и почек.

В Минздраве объяснили, что поправки связаны с переходом к единому пакету медицинской помощи на уровне ПМСП. Изменения должны повысить доступность первичной помощи, уточнить порядок её получения и исключить дублирование услуг между пакетами.

Также проект предусматривает автоматизированный обзвон пациентов с использованием алгоритмических систем, интегрированных с медицинскими информационными системами. Такой подход позволит быстрее уведомлять граждан и автоматизировать часть организационных процессов в поликлиниках.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение проекта продлится до 23 октября.

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