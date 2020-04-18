Анализы на скрытый коронавирус будут брать в Костанайской области

В Костанайской области перешли к выявлению скрытых случаев коронавируса. Для этого в регионе организовано масштабное тестирование всех, кто переболел ОРВИ, начиная с 1 апреля. Но из-за введенного карантина процедуру придется проводить на дому у пациентов, передает alau.kz

В стране начали проводить масштабное тестирование на коронавирус среди тех, кто переболел ОРВИ. Делают это согласно поручения министра.

«Министр здравоохранения сказал, что регионам, где регистрируется малое количество. Есть риск того, что есть внутри инфекция и она выявляется в виде диагноза, когда обращаются люди с ОРВИ и пневмонией,»- рассказала Анжела Бексултанова, заместитель руководителя Управления здравоохранения Костанайской области.

В Костанайской области тестирование началось еще в понедельник. Тех, кто болел с начала апреля, приглашали в поликлиники и брали анализы. Таких в регионе оказалось больше 3 тысяч человек.

«Уже 445 протестировано. Результаты отрицательные. Это 15 процентов плана у нас уже за неделю сделано,»- сообщила Анжела Бексултанова.

Вместе с обычными пациентами поликлиник тестировали и закрытые социальные учреждения. Это дома престарелых и психоневрологические интернаты. Там уже провели 508 тестов и тоже не нашли подтверждений скрытого коронавируса. Однако пока медики занимались внедрением новой процедуры, в регионе ввели карантин. И теперь работа по забору анализов должна измениться.

«Наш сотрудник будет теперь, я так думаю, даже уверена в этом, будет посещать теперь данных людей,»- сказала заместитель руководителя управления.

Анализы на дому проводить еще не начали. Управление здравоохранения только отрабатывает, как это будет проводиться с учетом ограниченного передвижения в связи с карантином. Что касается самих тестов, то рассчитывают, что их хватит на всех. В регион пришло 103 набора, каждый из которых позволит провести 50 анализов на скрытую инфекцию коронавируса.

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