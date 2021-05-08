Андрей Ковалев — Память о Великой Отечесвтенной войне

Ковалев Андрей Васильевич.

1918-1997гг. Р. в с. Шолаксай Семиозерного р-на Кустанайской обл.. В армию призван Кустанайским ГВК. Годы службы: 1941-1943гг. Участник боев на Сталинградском фронте в составе 137 кавполка, 78 артполка, 252 СД. Воинское звание – ст. сер-нт, командир взвода. Образование – неполное среднее. После демобилизации работал мастером-фотографом. Награжден орденом Отечественной войны 2-й ст., медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными.

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