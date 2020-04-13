Андрей Никитин — Память о Великой Отечественной войне

Мой прадедушка Никитин Андрей Васильевич 1911 года рождения. Был призван Затобольским Райвоенкоматом из посёлка Янушевка в 1941 году. Официально подтверждено пропал без вести в августе 1942 года.

Мой прадедушка Никитин Андрей Васильевич. Может он не совершил ничего героического, но я горжусь моим прадедушкой за то, что он ценой своей жизни отстоял для нас мирную и счастливую жизнь!!!

И пусть, я мало знаю о нем… И пусть, на этом черно-белом снимке, на груди не блестят ордена и медали… Мой прадед — Герой! Герой, уже потому, что мы все есть… Мы все живы… Ценой его жизни, ценой их жизней… Над нами мирное небо… И наша память о каждом из них, о каждом Герое — самая достойная награда для них… Спасибо им за Мир! За Победу!

Правнучка

С/у Сюсина Юлия

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