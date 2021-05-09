Андрей Шубёнкин — Память о Великой Отечественной войне

Шубёнкин Андрей Фролович
Место рождения: Кировская обл., Лумский с/с, д. Завертлинские 1907 г.
Звание: гв. рядовой в РККА с 10.07.1942 года
Место службы: 255 гв. сп 65 гв. сд 2 ПрибФ
Дата подвига: 10.03.1944
Был награждён орденом » За боевые заслуги» за то, что участвуя в бою в декабре 1944 года в районе о. Лациши д. Рунчи Латвийской ССР под артиллерийско-миномётным огнём противника он подвозил боеприпасы на передний край к орудию, где проявил свою смелость и стойкость. Орудие не испытывало недостатка снарядов, действовало бесперебойно. Участвуя в наступательных боях полка 9-14 марта 1944 г. в районе Ореховка Калининской обл. проявил мужество и отвагу. 10 марта 1944 г. при выполнении служебных обязанностей был ранен в ногу, но несмотря на это боевое задание выполнил.
***Маргарита Шубёнкина***
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