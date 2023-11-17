Аннулировали более полусотни результатов тестирования в спецЦОНах

С внедрением новой системы ПДД 3.0 для сдачи теоретического экзамена правила проверки ужесточены.

Так, в Шымкенте, Туркестанской, Актюбинской и Акмолинской областях были аннулированы результаты экзаменов в связи с нарушениями правил сдачи.

Благодаря новой системе сотрудники Госкорпорации выявили, что при сдаче тестов услугополучатели пользовались микронаушниками, HDMI сплиттерами, позволяющими удалённо подключаться к персональным компьютерам. Кроме этого, попадались и такие, которые вшивали запрещенные устройства в рукава одежды, а также приходили на экзамен в жилетках со встроенными электронными приборами.

В городе Шымкент клиент пользовался помощью третьего лица, подсказывающего правильные ответы постукиванием по окну. Система считала телодвижения экзаменуемого, частые повороты в сторону окна, а аудиозапись зафиксировала постукивания, благодаря чему результаты тестов были аннулированы.

«Новая система была внедрена 16 октября текущего года в 83 экзаменационных классах во всех регионах Казахстана. Количество успешных результатов тестирования уменьшилось почти в два раза. Это хороший показатель того, что водительские права получают только те граждане, кто действительно освоил правила дорожного движения», — отметил заместитель Председателя Правления Госкорпорации Шынгыс Оразалимов.

Добавим, что те граждане, чьи результаты тестирования аннулированы, могут подать заявку на повторное прохождение теста только через 3 месяца. К слову, всего с начала года было выдано более миллиона водительских удостоверений.

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