Банковские карты, которые россияне оформили в Казахстане, могут оказаться недействительными. Как пояснила в своем Telegram-канале юрист Виктория Шергина, это может произойти в результате аннулирования властями соседнего государства ИИН (индивидуальный идентификационный номер) нерезидентов, сообщает banki.ru
Такое решение предполагается вынести в отношении граждан России, которые после 24 февраля 2024 года оформляли ИИН и банковскую карту удаленно — без визита в Казахстан. Проверить свой ИИН можно на сайте Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан. Если номер высвечивается, значит, он действителен. В противном случае для сохранения банковской карты может потребоваться личный визит в банк.
По сообщению издания Politik, Комитет миграционной службы МВД Республики Казахстан подтвердил информацию об аннулировании ИИН у иностранцев. Решение принято из-за массовых жалоб и нарушений процедурных норм при оформлении ИИН. При этом в соцсетях распространяется информация о том, что в удаленном оформлении номеров якобы замешан Freedom Bank, который рекламировал возможность получения ИИН для граждан РФ через сомнительные схемы. По данному факту ведется расследование.
Держатели карт российских банков не столкнутся с такими проблемами. Дебетовые карты могут предлагать различные уровни выгод и комфорта для пользователя. Пожалуй, наиболее привлекательные условия можно найти в сегменте премиальных карт, однако и стоимость их обслуживания может быть значительной.
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