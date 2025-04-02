Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев прокомментировал сбои в работе eGov, с которыми столкнулись пользователи 1 апреля, передает BaigeNews.kz.

Министр пояснил, что на сервере была аномальная нагрузка. Жаслан Мадиев отметил, что в будущем подобные неполадки в работе электронного правительства не будут происходить часто.

«С точки зрения нагрузки такой интенсивности раньше никогда не было. Речь идет более чем о миллионе запросов за короткий промежуток времени за менее одного часа. Люди одновременно пытались подать заявления, обратиться к системе, поэтому количество запросов было крайне высоким», – сказал министр в кулуарах мажилиса.

По его словам, ведомство оперативно подключилось к решению технических проблем.

«Команда буквально ночевала на работе, чтобы стабилизировать процесс», – сказал Жаслан Мадиев.

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