Аномальная жара. Что будет дальше сообщили синоптики

В ближайшие дни на западе Казахстана, где уже несколько дней стоит аномальная жара, ожидается спад жары.

22 июня температура вернется в свое климатическое русло, за счет ожидающихся обильных дождей.

На севере и в центре страны, после небольшого прекращения осадков, снова ожидаются дожди с грозами, в отдельных регионах сильные дожди, град и шквал.

А в горных районах юга республики, за счет дневной конвекций, по-прежнему будет неустойчивая погода.

Лишь в восточных регионах погода прогнозируется без существенных осадков.

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