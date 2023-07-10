Аномальная жара в Костанайской области сохранится до четверга

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Аномально жаркая погода пришла в Костанайскую область. Она будет сохраняться до четверга, сообщают в Костанайском филиале РГП «Казгидромет».
Синоптики отмечают, что это связано с тем, что регион находится под влиянием антициклона.
Температура воздуха в ближайшие 3 дня будет доходить до 42 градусов. Ночью от 20 до 25. Осадков и усиления ветра не ожидается. А вот ослабевать жара начнет уже с четверга, дневные температуры будут +27 — +30 градусов, ночные 13-18.
На смену жаре до конца недели придут дожди с грозами и шквалистый ветер.