Аномальная жара в Костанайской области сохранится до четверга

Аномально жаркая погода пришла в Костанайскую область. Она будет сохраняться до четверга, сообщают в Костанайском филиале РГП «Казгидромет».

Синоптики отмечают, что это связано с тем, что регион находится под влиянием антициклона.

Температура воздуха в ближайшие 3 дня будет доходить до 42 градусов. Ночью от 20 до 25. Осадков и усиления ветра не ожидается. А вот ослабевать жара начнет уже с четверга, дневные температуры будут +27 — +30 градусов, ночные 13-18.

На смену жаре до конца недели придут дожди с грозами и шквалистый ветер.

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