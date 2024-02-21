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Аномально холодная зима бьет рекорды по выпавшему снегу

Фотография для новостиАномально холодная зима бьет рекорды по выпавшему снегу

Фото: Telegram/qazavtojol

С начала 2024 года по Казахстану бушует непогода. Особенно, разыгрался февраль. По данным АО «НК «КазАвтоЖол», количество выпавшего снега этой зимой превысило норму в два раза, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе РГП «Казгидромет» уточнили, что рост зафиксирован по сравнению с зимним периодом 2022-2023 года.

«В северной части Казахстана высота снежного покрова достигает 50 см, а в Восточной и Юго-Восточной частях доходит до 90 см. Особенностью текущей зимы стали также сильные порывистые ветры, особенно заметные в горных районах и на перевалах, где скорость порывов достигала 40-45 м/с», — сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол».

Специалисты отмечают, что с учетом подобных аномальных погодных условий особое внимание стоит уделить соблюдению мер предосторожности.

«Будьте бдительны и внимательны на дорогах. Следуйте всем необходимым инструкциям», — отметили в пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол».

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