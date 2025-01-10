По словам костанайских синоптиков, потепление в январе считается аномальным. Но, несмотря на это, по ощущениям костанайцам будет холоднее, так как в январе будет сильный, порывистый ветер.

При этом поездки в дальнюю дорогу на машине, синоптики в это время не рекомендуют, по прогнозам ожидается гололед. А вот настоящие январские морозы ожидаются в середине месяца.

«Во второй декаде у нас ожидается холодная, морозная погода. Резкое колебание температур будет от 6-11 до 23-28 градусов мороза. Ночью и днем. В третьей декаде с 21 по 31 января ожидается умеренно морозная погода ночью 16-21 градус, днем 12-17», — сообщила инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Эльмира Конысбай.

Рассказала немного Эльмира Конысбай и о погоде на февраль, согласно прогнозу, никаких аномалий не ожидается, однако в последний месяц зимы осадков будет в два раза больше нормы. Возможны метели.

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