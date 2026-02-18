В южных регионах Казахстана зима в этом году выдалась необычно тёплой. Однако синоптики предупреждают: в ближайшие дни погодная обстановка изменится, и зима вновь напомнит о себе.
По прогнозам, через юг страны начнут смещаться холодные воздушные массы. Это приведёт к осадкам в виде дождя с переходом в снег, а в отдельных районах возможны сильные осадки. Ожидается усиление ветра и образование гололёда.
Также прогнозируется заметное понижение температуры воздуха. В дневные и ночные часы столбики термометров опустятся до 2–7 градусов тепла.
Жителям южных регионов рекомендуют учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности на дорогах.
