Аномальный ноябрь. Когда ждать снег костанайцам?

Аномально теплый ноябрь отмечается в этом году в Костанайской области. Обычно в это время жители региона ждут глубокую осень и снег, но природа решила по-другому. Температура воздуха выше нормы на 5-6 градусов. Как отмечают синоптики, последний раз такая погода была в 2013 году.

Ноябрь и ожидался теплым, но не на столько, всего на 1-2 градуса выше климатической нормы. Второго ноября в области зафиксировали +15 градусов, в последний раз такое было 20 лет назад. Уже к выходным ожидается неустойчивая погода, связано это с выходом южного циклона, который сформировался над Черным морем. Он принесет в регион дожди.

«Понижение температуры по климатическим данным у нас вторая половина ноября, уже устанавливался постоянный снежный покров, в этом году отодвинулся. Ожидается в третью декада, она будет более холодная. Но, опять же выше климатической нормы, температуры будут отрицательные 0-5, ночью 5-10 мороза», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Устойчивый снежный покров ожидается в конце ноября. Антонина Шибаршина также рассказала о тумане, который окутывал Костанай целые сутки. Из-за этого даже было объявлено штормовое предупреждение. На дорогах сохранялась плохая видимость как днем, так и ночью.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.