Аномальный рост смертей отметили аналитики в 2020 году в Казахстане

Аналитики озвучили статистику смертей за 2020 год. С января по декабрь 2020 года в стране умерли 162 тысячи человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Energyprom.

По данным аналитиков, за 2020 год в стране умерли 162,6 тысячи человек — сразу на аномальные 21,8 процента больше, чем в 2019-м.

«Заметим: с 2011 по 2015 годы количество умерших в год показывало спад, в 2018-м отмечен незначительный годовой рост, в 2019-м — рост на 2,3 процента. Поэтому рост сразу почти на 22 процента можно уверенно считать критической аномалией, а с учетом пандемии COVID-19 логично предположить прямую взаимосвязь. По факту количество смертей выросло в сравнении с прошлым годом более чем на 29 тысяч случаев», — пишут аналитики.

Что касается болезней, то в число наиболее распространенных инфекционных заболеваний в 2020 году вошли ветряная оспа, острые кишечные инфекции и туберкулез органов дыхания. Выросло число случаев гриппа, но при этом сократился уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями и туберкулезом.

«От болезней органов дыхания, по официальным данным, за 2020 год умерли 23,4 тысячи человек. Это сразу на 43,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пишут аналитики.

Также выросло число зарегистрированных случаев острой инфекции верхних дыхательных путей. Аналитики отмечают, что большая часть случаев приходится на жителей городов. Лишь 17,4 процента зафиксировано в сельской местности.

«Такие цифры предполагают всего два варианта. Либо в городах Казахстана происходит настоящий экологический коллапс, либо выявляемость и регистрация заболеваний в сельской местности оставляет желать лучшего», — пишут аналитики.

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