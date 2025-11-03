Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области пресекли схему аренды «одноразовых» номеров для онлайн-мошенничеств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Павлодарской области установлены лица, предоставлявшие злоумышленникам доступ к абонентским номерам.
По данным полиции, подозреваемые активировали более 50 SIM-карт разных операторов, регистрировали их в WhatsApp и затем сдавали в аренду через Telegram-каналы. Такие номера использовались для создания анонимных аккаунтов и ввода граждан в заблуждение.
В результате обысков изъяты мобильные устройства и SIM-карты, задействованные в схеме. Фигуранты дали признательные показания. По факту проводится досудебное расследование по статье УК, связанной с мошенничеством. Оперативные мероприятия продолжаются: устанавливаются остальные участники и каналы распространения незаконных SIM-карт.
Полиция напоминает: не передавайте посторонним свои SIM-карты и данные для регистрации мессенджеров, проверяйте источники сообщений о «выгодных вложениях» и «быстрых заработках», при малейших сомнениях обращайтесь в 102 или ближайший отдел полиции.
