Антибуллинговая программа заработает в казахстанских школах

В планы воспитательной работы в школах с нового учебного года внесут некоторые изменения. Так для защиты подростков от наркомании, вейпинга и лудомании министерством просвещения было разработано несколько планов действий и дорожных карт.

С нового учебного года темы по защите детей от привычек, вредных для их здоровья и развития, включены в образовательные программы, в предметы биология и естествознание.

«В планы воспитательной работы организаций образования включены меры по проведению разъяснительно-информационной работы среди обучающихся с участием сотрудников полиции и медицинских работников. К данной работе привлечены 90 тыс. специалистов, более 8 тыс. педагогов-психологов и 4 тыс. социальных педагогов. Третье, в планы воспитательной работы организаций образования включены также меры по профилактике употребления психоактивных веществ и вейпов», — сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан.

В школах страны также запланированы разные челленджы и акции на эту тему. На брифинге в службе центральных коммуникаций журналисты спросили вице-министра, какие работы сейчас в стране проводятся по вопросам буллинга в школах. Он рассказал, что сейчас на стадии разработки антибуллинговая программа. В образовательных учреждениях программу запустят в начале нового учебного года. Пока в пилотном режиме. Предварительно в 100 школах.

«Взяли самую лучшую практику в мире -финская программа Kива. Сейчас совместно с университетом Турку в Финляндии мы проводим работу. С начала учебного года начнет работать, но программа уже проходит адаптацию для наших школ. Внутри программы есть несколько компонентов: обучающий, фильмы, фотографии», — сказал Едил Оспан.

После того, как программа покажет свои результаты, ее внедрят во всех школах страны. Едил Оспан отметил, что финскую методику используют больше чем в 20 странах мира. Помимо этого антибуллинговую программу разрабатывают и отечественные специалисты, эту программу планируют тоже пилотировать в наших школах.

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