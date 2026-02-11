Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 12–14 февраля 2026 года. На большей части территории страны под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без существенных осадков. Вместе с тем на юге и юго-востоке республики при прохождении атмосферных фронтов прогнозируются осадки в виде дождя и снега, местами — сильные.

По республике ожидаются усиление ветра и туманы. В южных и юго-восточных регионах возможны гололёд и низовая метель.

Температурный фон

В целом по стране прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха.

На западе ночью температура повысится от 15–25 градусов мороза до 2–12 мороза, днём — от 5–15 мороза до диапазона от 5 мороза до 5 тепла.

На севере и северо-западе ночью ожидается потепление от 20–31 до 15–25 мороза, днём — от 15–22 до 5–13 мороза.

В центральных регионах ночью температура повысится от 20–31 до 12–23 мороза, днём — от 10–20 до 1–12 мороза.

На востоке страны, напротив, прогнозируется понижение температуры: ночью столбики термометров опустятся с 13–23 до 25–33 градусов мороза.

Жителям южных регионов рекомендуется учитывать вероятность гололёда, а в северных и восточных областях — сохраняющихся сильных морозов.