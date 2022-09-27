Антициклон из районов Новой земли надвигается на Костанайскую область

Уже с сегодняшнего дня в регионе похолодает местами до — 6, а дожди перейдут в снег.

Правда, как отмечают синоптики, уже на следующей неделе вновь потеплеет, но, к сожалению, ненадолго.

Начиная со вторника в Костанае значительно похолодает. По словам синоптиков, в областном центре проходят осадки в виде дождя, временами в переходом в снег. Помимо этого серьезно похолодает. Местами по области до минус 6 градусов. В среду будет переменная облачность без осадков. В северной половине области ожидаются дождь с переходом в снег и туман.

Днём на большей части территории области будет +3…+8°С, на юге 13°С. Днём до конца недели, как и ночью, термометры покажут всего 0…+5°С, на юге +8°С. Но уже с 3 октября осадков станет меньше и потеплеет. Вообще, октябрь синоптики обещают более менее теплым, температура воздуха ожидается около нормы, а это + 7 градусов.

В конце октября синоптики прогнозируют, что на землю уже ляжет снег, который не растает до весны. При этом специалисты озвучили и еще один интересный факт — этот сентябрь стал аномальным по своей температуре и даже побил рекорд 2003 года, когда максимальная температура была обозначена в +36 градусов, в этот сентябрь термометры показывали почти 37,5 градусов тепла.

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