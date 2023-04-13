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Антициклон не сдается. Жителей Костанайской области предупреждает служба 112

Фото из открытых источников

Штормовое предупреждение распространили синоптики в Костанайской области.

На большей части осадки, в центре, на юге, востоке области сильные осадки — дождь с переходом в снег. На севере, востоке области низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный ночью 9- 14, на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 тепла, на севере области 5 мороза, на юге области 10 тепла, днем 1-6, на юге области 11-16 тепла.

В Костанае облачно, осадки  — дождь с переходом в снег, низовая метель, гололед. Ветер северовосточный 15-20, днем порывы 25 м/с.

Температура воздуха ночью 0-2, днем 2-4 тепла.

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