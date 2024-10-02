Прогноз погоды по Казахстану на 3-5 октября представили синоптики Казгидромета.
Очередной северо-западный антициклон будет оказывать свое влияние на большую часть Казахстана. С ним ожидается прохладная погода и преимущественно без осадков. Лишь на юго-западе, юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами.
3 октября на юго-западе прогнозируется сильный дождь. В горных районах юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман.
В северных, восточных и центральных регионах республики в ночные часы температура воздуха понизится до 2-8 мороза.